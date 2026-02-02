«Ювентус» одержал гостевую победу над «Пармой» (4:1) в матче 23-го тура итальянской Серии А.
У «старой синьоры» дублем отметился Бремер, отличившись на 15- и 54-й минутах. Еще по голу записали на свой счет Уэстон Маккенни на 37-й минуте и Джонатан Дэвид на 64-й минуте.
На 51-й минуте игрок «Ювентуса» Андреа Камбьязо оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
Результат матча
ПармаПарма1:4ЮвентусТурин
0:1 Уэстон Маккенни 37' 0:2 Джонатан Дэвид 64' 0:3 Луа Опенда 90+1'
Парма: Эдоардо Корви, Энрико Дель Прато, Алессандро Чиркати, Эмануэле Валери, Адриан Бернабе (Науэль Эстевес 75'), Мандела Кейта, Ханс Николусси Кавилья (Оливер Сёренсен 65'), Гаэтано Ористанио (Sascha Britschgi 46'), Якоб Ондрейка (Nesta Elphege 75'), Матео Пельегрино, Mariano Troilo
Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Андреа Камбьязо, Ллойд Келли, Бремер, Пьер Калюлю, Уэстон Маккенни (Хуан Кабаль 74'), Хефрен Тюрам, Мануэль Локателли, Джонатан Дэвид (Луа Опенда 81'), Кенан Йылдыз (Фабио Миретти 46'), Шику Консейсау (Федерико Гатти 65')
Жёлтые карточки: Алессандро Чиркати 86' — Шику Консейсау 17', Уэстон Маккенни 26'
После этого матча «Ювентус» располагается на 4-й позиции в таблице Серии А с 45-ю баллами, а «Парма» — на 16-й строчке (23).