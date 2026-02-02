«Ювентус» одержал гостевую победу над «Пармой» (4:1) в матче 23-го тура итальянской Серии А.

Фрагмент матча globallookpress.com

У «старой синьоры» дублем отметился Бремер, отличившись на 15- и 54-й минутах. Еще по голу записали на свой счет Уэстон Маккенни на 37-й минуте и Джонатан Дэвид на 64-й минуте.

На 51-й минуте игрок «Ювентуса» Андреа Камбьязо оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Результат матча Парма Парма 1:4 Ювентус Турин 0:1 Уэстон Маккенни 37' 0:2 Джонатан Дэвид 64' 0:3 Луа Опенда 90+1' Парма: Эдоардо Корви, Энрико Дель Прато, Алессандро Чиркати, Эмануэле Валери, Адриан Бернабе ( Науэль Эстевес 75' ), Мандела Кейта, Ханс Николусси Кавилья ( Оливер Сёренсен 65' ), Гаэтано Ористанио ( Sascha Britschgi 46' ), Якоб Ондрейка ( Nesta Elphege 75' ), Матео Пельегрино, Mariano Troilo Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Андреа Камбьязо, Ллойд Келли, Бремер, Пьер Калюлю, Уэстон Маккенни ( Хуан Кабаль 74' ), Хефрен Тюрам, Мануэль Локателли, Джонатан Дэвид ( Луа Опенда 81' ), Кенан Йылдыз ( Фабио Миретти 46' ), Шику Консейсау ( Федерико Гатти 65' ) Жёлтые карточки: Алессандро Чиркати 86' — Шику Консейсау 17', Уэстон Маккенни 26'

Статистика матча 4 Удары в створ 8 4 Удары мимо 4 39 Владение мячом 61 5 Угловые удары 3 1 Офсайды 2 10 Фолы 13

После этого матча «Ювентус» располагается на 4-й позиции в таблице Серии А с 45-ю баллами, а «Парма» — на 16-й строчке (23).