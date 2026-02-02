Антон Митрюшкин, вратарь московского «Локомотива», был назначен новым капитаном команды. Его заместителями стали полузащитник Алексей Батраков и защитник Сесар Монтес, как сообщает официальный телеграм-канал клуба.

Антон Митрюшкин globallookpress.com

После перехода Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА встал вопрос о новом капитане. Игроки сами выбрали Антона Митрюшкина на эту роль.

Команда находится на тренировочных сборах в Абу-Даби перед второй частью сезона Российской Премьер-Лиги. Первый сбор прошел с 13 по 24 января, второй начался 28 января и завершится 8 февраля, а третий пройдёт с 13 по 23 февраля.