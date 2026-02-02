«Мальорка» и «Севилья» встретятся в матче 22-го тура испанской Ла Лиги. Встреча состоится 2 января на «Эстади Мальорка Сон Моикс» в 23:00 мск.

«Мальорка» имеет большую мотивацию на этот поединок. У команды есть возможность покинуть зону вылета. Если «островитяне» выиграют, то гарантировано поднимутся из зоны вылета и сравняются с «Севильей», у которой 24 очка на счету. В прошлом матче хозяева проиграли «Атлетико», но перед этим показали характер и выиграли дома у «Атлетика» Бильбао.

«Севилья» не заинтересована раздавать очки. Команда не проигрывает уже второй тур и явно хотела бы сохранить эту серию. Однако выездные результаты андалусийцев оставляют желать лучшего. Первый матч команд закончился со счетом 3:1 в пользу «Мальорки». Возьмет ли «Севилья» реванш?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.94.

Котировки букмекеров: 2.65 на победу «Мальорки», 3.05 на ничью, 2ю85 на победу «Севильи».

Прогноз ИИ: «Севилья» победит со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Мальорка» — «Севилья» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.