«Мальорка» и «Севилья» встретятся в матче 22-го тура испанской Ла Лиги. Встреча состоится 2 января на «Эстади Мальорка Сон Моикс» в 23:00 мск.
«Мальорка» имеет большую мотивацию на этот поединок. У команды есть возможность покинуть зону вылета. Если «островитяне» выиграют, то гарантировано поднимутся из зоны вылета и сравняются с «Севильей», у которой 24 очка на счету. В прошлом матче хозяева проиграли «Атлетико», но перед этим показали характер и выиграли дома у «Атлетика» Бильбао.
«Севилья» не заинтересована раздавать очки. Команда не проигрывает уже второй тур и явно хотела бы сохранить эту серию. Однако выездные результаты андалусийцев оставляют желать лучшего. Первый матч команд закончился со счетом 3:1 в пользу «Мальорки». Возьмет ли «Севилья» реванш?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.94.
- Котировки букмекеров: 2.65 на победу «Мальорки», 3.05 на ничью, 2ю85 на победу «Севильи».
- Прогноз ИИ: «Севилья» победит со счетом 2:1.
Трансляция матча
