Нападающий «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета принял решение перейти в «Милан».

Согласно предварительной информации, клубы достигли соглашения о трансфере 28-летнего футболиста сборной Франции за 30 миллионов евро.

Как сообщает The Times, Матета подписал контракт с «россонери», который рассчитан до 2030 года. В сумму трансфера, помимо основной суммы в 30 миллионов, также входят различные бонусы.

Существует вероятность, что переход Матета в «Милан» может привести к уходу нападающего Кристофера Нкунку из клуба. С 2021 года Жан-Филипп забил 56 голов в 186 матчах за «Кристал Пэлас».