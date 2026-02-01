Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура Серии А против «Кремонезе» (2:0).

Кристиан Киву — главный тренер «Интера» globallookpress.com

«Я увидел зрелость в понимании моментов матча и способов достижения победы. Что касается доминирования в игре, мы все время владели инициативой, хотя соперник не позволял нам многого. Мы немного медлили с перемещением мяча, потому что нам не хватало энергии, чтобы атаковать их глубокую оборону, но перед перерывом мы вышли вперед.

После перерыва игра была немного спокойнее, так как, очевидно, сказалась определенная усталость, но было важно победить, и мы это сделали», — цитирует Киву Football Italia.

После этого матча «Интер» занимает 1-е место в таблице Серии А с 55-ю очками в активе. В следующем поединке миланская команда встретится с «Торино» 4-го февраля в Кубке Италии.