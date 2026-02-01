Нападающий мадридского «Реала» Браим Диас может покинуть клуб в январе. Футболист недоволен тем, что получает недостаточно игрового времени, сообщает Caught Offside.

Браим Диас globallookpress.com

По данным источника, агенты 26-летнего вингера начали искать для него новые клубы. Наибольший интерес к Диасу проявляют «Ньюкасл Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» и «Астон Вилла». Руководство «Реала» не против продажи игрока, но требует за него около 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Диас сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забив один гол и отдав две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.