Тренирующий сейчас «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик настаивает на возвращении обратно в клуб Маркоса Рашфорда, сообщает The Telegraph.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Сейчас 28-летний англичанин играет в аренде в «Барселоне», где его все устраивает и он не горит желанием пока возвращаться в родной клуб.

Также Рашфорд рассчитывает, что каталонцы смогут выкупить его трансфер по окончании сезона у «МЮ» за оговоренные € 30 млн.

Каррик в случае назначения главным тренером «МЮ» на постоянной основе видит Рашфорда ключевым игроком команды и хочет, чтобы он снова выступал за манкунианцев.

В этом сезоне вингер провел за «Барселону» 31 матч, забил 8 голов и сделал 10 ассистов.