Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о переходе форварда Артема Шуманского из ЦСКА в «Крылья Советов».

Артем Шуманский globallookpress.com

«Он мне понравился, был хорош с мячом. Такое впечатление, что он не смог проявить себя. В первых двух его играх за ЦСКА он мне понравился, а потом почему‑то затух и не появлялся в составе, выходил на замену. Мне кажется, в нем есть что‑то от Макарова, который раньше был в "Динамо". Владение мячом, умение, ну и по характеру тоже что‑то такое. Для него это неплохо, что он перешел в "Крылья"", — цитирует Непомнящего 'Матч ТВ'.

Шуманский в текущем сезоне провел 14 матчей за ЦСКА во всех турнирах и забил один мяч.

Белорусский форвард перешел в самарский клуб на правах аренды до конца текущего сезона.