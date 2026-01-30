В матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы «Болонья» на выезде победила «Маккаби» со счетом 3:0.

Рикардо Орсолини globallookpress.com

Счет в этой игре на 35-й минуте встречи открыл Джон Роу, на 47-й минуте Рикардо Орсолини удвоил преимущество гостей, а на 90+4-й минуте Томмазо Побега установил окончательный результат на табло.

Результат матча Маккаби Т-А Лига Европы. Этап лиги 0:3 Болонья Болонья 0:1 Джонатан Роу 35' 0:2 Риккардо Орсолини 47' 0:3 Томмазо Побега 90+4' Маккаби Т-А: Офек Мелика, Раз Шломо ( Тайриз Асанте 51' ), Эйтор Мариньо дос Сантос, Ноам Бен Харуш, Рой Ревиво, Иссуф Сиссоко, Бен Ледерман, Кервин Андраде ( Элио Варела 51' ), Дор Перец ( Ошер Давида 78' ), Элад Мадмон, Itai Ben Hamo ( Идо Шахар 78' ) Болонья: Лукаш Скорупски, Хуан Миранда, Николо Казале, Мартин Витик, Надир Цортеа, Льюис Фергюсон ( Томмазо Побега 85' ), Ремо Фройлер, Никола Моро ( Йенс Одгор 85' ), Сантьяго Кастро ( Тёйс Даллинга 70' ), Джонатан Роу ( Федерико Бернардески 52' ), Риккардо Орсолини ( Николо Камбьяги 70' ) Жёлтая карточка: Раз Шломо 15' (Маккаби Т-А)

Статистика матча 1 Удары в створ 11 3 Удары мимо 7 40 Владение мячом 60 5 Угловые удары 9 2 Офсайды 8 16 Фолы 21

«Болонья» набрала 15 очков, финишировала на 15-й строчке и пробилась в 1/16 финала Лиги Европы. «Маккаби» с 1 баллом стал последним и прекратил участие в турнире.