В матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы «Болонья» на выезде победила «Маккаби» со счетом 3:0.
Счет в этой игре на 35-й минуте встречи открыл Джон Роу, на 47-й минуте Рикардо Орсолини удвоил преимущество гостей, а на 90+4-й минуте Томмазо Побега установил окончательный результат на табло.
Результат матча
Маккаби Т-АЛига Европы. Этап лиги0:3БолоньяБолонья
0:1 Джонатан Роу 35' 0:2 Риккардо Орсолини 47' 0:3 Томмазо Побега 90+4'
Маккаби Т-А: Офек Мелика, Раз Шломо (Тайриз Асанте 51'), Эйтор Мариньо дос Сантос, Ноам Бен Харуш, Рой Ревиво, Иссуф Сиссоко, Бен Ледерман, Кервин Андраде (Элио Варела 51'), Дор Перец (Ошер Давида 78'), Элад Мадмон, Itai Ben Hamo (Идо Шахар 78')
Болонья: Лукаш Скорупски, Хуан Миранда, Николо Казале, Мартин Витик, Надир Цортеа, Льюис Фергюсон (Томмазо Побега 85'), Ремо Фройлер, Никола Моро (Йенс Одгор 85'), Сантьяго Кастро (Тёйс Даллинга 70'), Джонатан Роу (Федерико Бернардески 52'), Риккардо Орсолини (Николо Камбьяги 70')
Жёлтая карточка: Раз Шломо 15' (Маккаби Т-А)
«Болонья» набрала 15 очков, финишировала на 15-й строчке и пробилась в 1/16 финала Лиги Европы. «Маккаби» с 1 баллом стал последним и прекратил участие в турнире.