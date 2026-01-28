29 января в 8-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Маккаби» Тель-Авив и «Болонья». Начало игры — в 23:00 мск.
«Маккаби» Тель-Авив
Турнирное положение: «Желтые» выглядят бледно. Команда находится на 36 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.
При этом «Маккаби» Тель-Авив набрал лишь один балл в 7 турах второго по рангу турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Желтые» уступили «Хапоэлю» Тель-Авив (1:2).
До того команда была бита «Фрайбургом» (0:1). Да и поединок с хайфским «Маккаби» завершился поражением (1:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила один раз. В этих поединках «Маккаби» Тель-Авив забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: «Желтые» нынче находятся в глубочайшем кризисе. Команда потерпела 3 поражения кряду.
Причем «Маккаби» Тель-Авив имеет ненадежные тылы. Команда в Лиге Европы в среднем пропускает чуть реже 3 мячей за матч.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Желтые» мотивированы напоследок хлопнуть дверями.
«Болонья»
Турнирное положение: «Борзые» в Лиге Европы выглядит скромно. Команда ныне пребывает на 15 месте турнирной таблицы.
Причем «Болонья» в 7 матчах турнира набрала 12 очков. При этом команда сумела отличиться 11 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Борзые» уступили «Дженоа» (2:3).
До того команда не сумела переиграть «Селтик» (2:2). А вот чуть ранее она расправилась с «Фиорентиной» (2:1).
При этом «Болонья» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Борзые» в последних матчах не преуспевали в плане результатов. Команда не может победить 3 матча кряду.
При этом «Болонья» явно намерена продвинуться как можно дальше в турнире. Команда в среднем пропускает гол за матч.
«Борзые» твердо намерены подняться как можно выше в таблице. Да и Тийс Даллинга в Лиге Европы настрелял 3 мяча.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Борзые» постараются вернуться на победный путь.
Статистика для ставок
- «Желтые» уступили в 3 последних поединках
- «Болонья» не побеждала в 3 своих последних матчах
- «Борзые» в Лиге Европы забивают в среднем чаще одного мяча за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.
Прогноз: «Борзые» намерены вернуться на победный путь, и наверняка будут активно атаковать с первых минут встречи.
Номинальные гости наверняка еще поднатореют в плане реализации, к тому же «Маккаби» Тель-Авив находится в кризисе.
Ставка: Победа «Болоньи» в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75