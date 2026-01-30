Сербская «Црвена Звезда» ушла от поражения в матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы с испанской «Сельтой» — 1:1.
Гости вышли вперед на 87-й минуте после точного удара Фернандо Лопеса.
Команда Деяна Станковича смогла отыграться через две минуты благодаря Бруно Дуарте.
Результат матча
Црвена ЗвездаБелград1:1СельтаВиго
0:1 Fer Lopez 87' 1:1 Бруно Дуарте 89'
Црвена Звезда: Матеус, Соль Ён Ву, Милош Велькович, Наяир Тикнизян (Адем Авдич 50'), Раде Крунич, Василие Костов (Владимир Лучич 46'), Александар Катай (Неманья Радоньич 61'), Никола Станкович (Милсон 79'), Тими Элшник, Марко Арнаутович (Бруно Дуарте 79'), Rodrigo De Souza Prado
Сельта: Йонуц Раду, Серхио Каррейра, Хави Руэда (Оскар Мингуэза 82'), Маркос Алонсо, Хави Родригес, Уго Альварес (Брайан Сарагоса 69'), Илаш Мориба, Мигел Роман Гонсалес, Йоэль Лаго (Михайло Ристич 82'), Борха Иглесиас (Fer Lopez 62'), Яго Аспас (Ферран Жуджла 62')
Жёлтые карточки: Раде Крунич 42', Владимир Лучич 73' — Мигел Роман Гонсалес 34'
«Црвена Звезда» стала 15-й в ЛЕ с 14 очками, а «Сельта» (13) расположилась строчкой ниже, что позволило им выйти в плей-офф.