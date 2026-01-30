«Црвена Звезда» стала 15-й в ЛЕ с 14 очками, а «Сельта» (13) расположилась строчкой ниже, что позволило им выйти в плей-офф.

Команда Деяна Станковича смогла отыграться через две минуты благодаря Бруно Дуарте.

Гости вышли вперед на 87-й минуте после точного удара Фернандо Лопеса.

Сербская «Црвена Звезда» ушла от поражения в матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы с испанской «Сельтой» — 1:1.

1.95

Прогнозы•Сегодня 23:00 «Эспаньол» — «Алавес». Прогноз и ставка Покончит ли «Эспаньол» безвыигрышную серию?

Футбол•Сегодня 01:03 «Панатинаикос» — «Рома»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Европы

Футбол•Сегодня 01:03 «Лион» — ПАОК: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Европы

Футбол•Сегодня 01:02 «Бетис» — «Фейеноорд»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Европы

Футбол•Сегодня 01:00 «Лилль» — «Фрайбург»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Европы

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 19:30 Будущий король «Олд Траффорд»: Кунья может стать для «МЮ» современной версией Кантона

Футбол•Вчера 17:33 «Мерси, Зизу»: тернистый путь футбольного гения Зинедина Зидана

Футбол•Вчера 13:28 Хватит распыляться: почему клубам-середнякам иногда выгодно «сливать» чемпионат

Футбол•Вчера 13:07 Сделка имени Эмери: как «Астон Вилла» вернула Тэмми Абрахама

Футбол•Вчера 08:19 Распродажа в «Зените»: вслед за Гонду с Питером распрощался Кассьерра

Выбор читателей

Футбол•26/01/2026 14:57 «МЮ» расправил крылья: неужели команда Каррика ворвется в чемпионскую гонку АПЛ?

Футбол•22/01/2026 18:19 Англия, Париж или пустыня: кто может забрать Винисиуса у «Реала»

Футбол•27/01/2026 15:48 Борис Игнатьев: Российские футболисты этого поколения одинаковые, как грибы

Футбол•26/01/2026 10:32 Развеял сомнения. Киву укрепил лидерские позиции «Интера» в Серии А

Футбол•26/01/2026 10:42 Продать и пожалеть: возможный уход Энцо Фернандеса — шаг назад для «Челси»

Самое интересное

Бои•18/11/2025 12:53 Шевченко — величайшая среди женщин: 9 защит в UFC, невероятные навыки и разгром Чжан

Футбол•18/11/2025 16:04 Холанн, продуманная структура и терпение: как Норвегия стала одной из лучших сборных Европы

Футбол•18/11/2025 11:20 Мозг для Мбаппе: как Арда Гюлер стал ключевым игроком атаки «Реала»

Футбол•17/11/2025 13:02 Цена вызова: как и сколько ФИФА платит клубам, если игрок получает травму в сборной