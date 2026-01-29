Сербский футбольный клуб «Партизан» официально сообщил о подписании контракта с бывшим полузащитником московской команды ЦСКА и петербургского «Зенита» Сашей Зделаром.

Саша Зделар globallookpress.com

30-летний футболист присоединился к московскому клубу из «Партизана» летом 2022 года. За время выступлений за ЦСКА Зделар провёл 96 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

В феврале 2025 года Зделар перешел в «Зенит», где провел десять матчей и отметился одной результативной передачей. По данным портала Transfermarkt, полузащитник оценивается в 3 миллиона евро.