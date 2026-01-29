«Наполи» проиграл на своем поле «Челси» в рамках 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:3.

Жоао Педро globallookpress.com

Энцо Фернандес вывел вперед «Челси», реализовав пенальти на 19-й минуте. Антонио Вергара на 33-й минуте сравнял счет, а Расмус Хойлунд на исходе первого тайма забил второй мяч неаполитанцев.

Во второй половине встречи Жоао Педро сначала восстановил паритет в счете на 61-й минуте, а на 82-й минуте оформил дубль и принес «синим» победу.

Результат матча Наполи Неаполь 2:3 Челси Лондон 0:1 Энцо Фернандес 19' пен. 1:1 Антонио Вергара 33' 2:1 Расмус Хёйлунн 43' 2:2 Жоао Педро 61' 2:3 Жоао Педро 82' Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Алессандро Буонджорно, Жуан Жесус ( Мигель Гутьеррес 67' ), Леонардо Спинаццола ( Сэм Бёкема 82' ), Матиас Оливера, Станислав Лоботка, Скотт МакТоминай, Антонио Вергара, Элиф Элмас ( Ромелу Лукаку 82' ), Расмус Хёйлунн Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Рис Джеймс, Мало Гюсто ( Джейми Байно-Гиттенс 59' ), Жоао Педро, Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо, Андрей Сантос ( Трево Чалоба 59' ), Весли Фофана, Педру Нету ( Коул Палмер 46' ), Estevao Жёлтые карточки: Жуан Жесус 17', Элиф Элмас 75' — Весли Фофана 88'

Статистика матча 5 Удары в створ 5 2 Удары мимо 3 46 Владение мячом 54 4 Угловые удары 1 1 Офсайды 1 14 Фолы 15

«Челси» с 16 очками завершила общий этап на 6-й строчке в таблице и начнет весеннюю стадию турнира со стадии 1/8 финала, «Наполи» с 8 баллами расположился на 30-м месте и вылетел из текущего розыгрыша.