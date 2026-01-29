«Наполи» проиграл на своем поле «Челси» в рамках 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:3.
Энцо Фернандес вывел вперед «Челси», реализовав пенальти на 19-й минуте. Антонио Вергара на 33-й минуте сравнял счет, а Расмус Хойлунд на исходе первого тайма забил второй мяч неаполитанцев.
Во второй половине встречи Жоао Педро сначала восстановил паритет в счете на 61-й минуте, а на 82-й минуте оформил дубль и принес «синим» победу.
Результат матча
НаполиНеаполь2:3ЧелсиЛондон
0:1 Энцо Фернандес 19' пен. 1:1 Антонио Вергара 33' 2:1 Расмус Хёйлунн 43' 2:2 Жоао Педро 61' 2:3 Жоао Педро 82'
Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Алессандро Буонджорно, Жуан Жесус (Мигель Гутьеррес 67'), Леонардо Спинаццола (Сэм Бёкема 82'), Матиас Оливера, Станислав Лоботка, Скотт МакТоминай, Антонио Вергара, Элиф Элмас (Ромелу Лукаку 82'), Расмус Хёйлунн
Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Рис Джеймс, Мало Гюсто (Джейми Байно-Гиттенс 59'), Жоао Педро, Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо, Андрей Сантос (Трево Чалоба 59'), Весли Фофана, Педру Нету (Коул Палмер 46'), Estevao
Жёлтые карточки: Жуан Жесус 17', Элиф Элмас 75' — Весли Фофана 88'
«Челси» с 16 очками завершила общий этап на 6-й строчке в таблице и начнет весеннюю стадию турнира со стадии 1/8 финала, «Наполи» с 8 баллами расположился на 30-м месте и вылетел из текущего розыгрыша.