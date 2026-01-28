Бывший защитник ЦСКА Виктор Васин высказался о переходе Игоря Дивеева в стан «Зенита».

Игорь Дивеев globallookpress.com

«Игорь — хороший, добрый, позитивный человек. По футбольному габаритный, мощный, способный продавить на стандарте защитник. Игорь отлично играет головой, умеет находить партнеров вертикальными передачами между линиями. У него поставленный, сильный удар, благодаря которому он способен со штрафного и с игры угрожать чужим воротам. Может издалека хорошо шарахнуть. Словом, с Игорем у "Зенита" появится сильная дополнительная опция в матчах с глубокого обороняющимися соперниками.

Игорь перешел в стан прямого конкурента, поэтому для армейских болельщиков это болезненная история. Думаю, первое время у них это будет занозой, но в целом время лечит, да и не сказать, что Игорь сделал что-то ужасное. Это жизнь. Плюс обстоятельства: его обменяли на нападающего, в котором сильно нуждались армейцы. Здесь, наверное, произойдет взаимное сглаживание. Ну а у Игоря с болельщиками "Зенита" проблем точно не будет, его должны принять в Питере с распростертыми объятиями», — приводит слова Васина Bobsoccer.

Напомним, что Дивеев перешел в «Зенит», а в обратном направлении, в ЦСКА, отправился нападающий Лусиано Гонду.