18-летний нападающий французского «Ренна» Моамед Кадер Мейте попал в поле зрения «Манчестер Юнайтед».

Моамед Кадер Мейте globallookpress.com

По данным издания The Guardian, манкунианцы имели разговор с окружением француза и узнавали возможные детали его перехода, но не сильно продвинулись в переговорах.

Помимо «МЮ» интерес к Мейте также проявляет «Аль-Хилаль».

В этом сезоне нападающий сыграл за «Ренн» в чемпионате Франции 17 матчей и забил в них 3 гола. Сейчас на трансферном рынке его оценивают в 10 млн евро. Мейте является игроком молодежной сборной Франции.