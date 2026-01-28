Известный в прошлом опорник «Ливерпуля» и сборной Германии Дитмар Хаманн предложил несколько вариантов усиления центра обороны своего клуба.

Микки ван де Вен globallookpress.com

«Надо отдать должное Харри Магуайру: его много ругают в последние годы, но он всегда возвращается.

Если его можно подписать в качестве свободного агента, об этом, конечно, следует подумать, потому что "Ливерпулю" нужно больше вариантов в защите.

Микки ван де Вен по-настоящему хорошо играет за "Тоттенхэм", и есть еще игрок в "Боруссии", Нико Шлоттербек, который ведет переговоры о продлении контракта. Это, возможно, лучший центральный защитник сборной Германии.

У него остается год по нынешнему контракту. Уверен, "Ливерпуль" уже делал запрос насчет него. Это был бы не худший выбор. Он тоже левша», — отметил немец изданию Football365.