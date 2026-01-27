Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон близок к переходу в «Тоттенхэм», сообщает журналист The Athletic Бен Джейкобс..

Эндрю Робертсон globallookpress.com

По данным источника, стоимость трансфера составит 5 млн фунтов стерлингов без учета бонусов. Сообщается, что «Ливерпуль» не готов отпускать шотландца, пока не найдут ему замену.

Ранее «красные» хотели вернуть Константиноса Цимикаса, который на правах аренды выступает за «Рому». В договоре с итальянским клубом нет пункта о досрочном прекращении аренды. Римляне отпустят игрока, только если найдут, кем его заменить.