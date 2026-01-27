Нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор поделился впечатлениями от игры своей команды в первой части сезона в РПЛ.

Чинонсо Оффор
Чинонсо Оффор globallookpress.com

«Мы довольны не всем, могли быть и выше в таблице.  Самая большая для нас игра в первой части чемпионата — победа над "Спартаком" дома со счетом 1:0.  Эта игра показала наш истинный характер.  Матч в Москве я тоже помню, тогда мы выиграли 3:0.  Я забил первый гол за команду, это особое чувство для форварда.  Главный фактор нашего успеха — командный дух, мы все как один механизм во главе с тренером.  Один за всех и все за одного.

Андрей Талалаев — отличный тренер, всегда полностью сконцентрирован.  У него очень сильные характер и личные качества.  Мы должны у него учиться.  К нему есть только уважение, но не страх.  Если нашими игроками интересуются другие команды, то мы все делаем верно.  Нам будет непросто сохранить всех игроков», — приводит слова Оффора «Матч ТВ».

В текущем сезоне 25‑летний нигерийский форвард провел 23 матча за «Балтику» во всех турнирах и забил пять голов.

«Балтика» набрала 35 очков по итогам 18-ти туров и занимает 5-е место в РПЛ.