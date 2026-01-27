Нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор поделился впечатлениями от игры своей команды в первой части сезона в РПЛ.

Чинонсо Оффор globallookpress.com

«Мы довольны не всем, могли быть и выше в таблице. Самая большая для нас игра в первой части чемпионата — победа над "Спартаком" дома со счетом 1:0. Эта игра показала наш истинный характер. Матч в Москве я тоже помню, тогда мы выиграли 3:0. Я забил первый гол за команду, это особое чувство для форварда. Главный фактор нашего успеха — командный дух, мы все как один механизм во главе с тренером. Один за всех и все за одного.

Андрей Талалаев — отличный тренер, всегда полностью сконцентрирован. У него очень сильные характер и личные качества. Мы должны у него учиться. К нему есть только уважение, но не страх. Если нашими игроками интересуются другие команды, то мы все делаем верно. Нам будет непросто сохранить всех игроков», — приводит слова Оффора «Матч ТВ».

В текущем сезоне 25‑летний нигерийский форвард провел 23 матча за «Балтику» во всех турнирах и забил пять голов.

«Балтика» набрала 35 очков по итогам 18-ти туров и занимает 5-е место в РПЛ.