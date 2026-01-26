Главный тренер «Зенита» Сергей Семак остался доволен увиденным в товарищеской игре против китайского «Шанхай Порт» (6:0).

Сергей Семак globallookpress.com

«Побеждать всегда приятно, но сам результат не имеет определяющего значения. Забивать — хорошо, забивать много — тоже, но мы отталкиваемся от результатов этих сборов. Нет, слава богу, травмированных, хоть и есть небольшие повреждения. В целом хорошо, что все здоровы. Игроки получили определённое количество игровых минут. Соперник на сегодняшний день уступает нам, но они старались, играли активно, высоко.

То, что нужно — много работы, моментов для анализа и в переходных фазах, и в позиционных атаках. Материал для работы есть. Ребята хорошо поработали, позанимались. Первые сборы закончились — отдохнём и приступим к следующему этапу», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Голы за «Зенит» в этой встрече забивали Андрей Мостовой, Александр Соболев, Александр Ерохин (дважды), Даниил Кондаков и Матвей Иванов.