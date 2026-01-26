Форвард лондонского «Арсенала» Букайо Сака прокомментировал результат матча 23-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». «Канониры» уступили со счетом 2:3.

Букайо Сака globallookpress.com

«Думаю, мы не показали свой лучший футбол на протяжении всей игры, и это расстраивает. Это был очень важный матч, от которого многое зависело. Тяжёлое поражение, но мы должны держаться вместе. На следующей неделе снова выйдем на поле и постараемся вернуться к победной серии.

В футболе ты можешь забить, а можешь пропустить — всё зависит от твоей реакции после этого. Конечно, мы хотели бы выиграть со счётом 2:0, но нам не удалось это сделать. В целом мы не слишком довольны своей игрой», — приводит слова Сака пресс-служба «Арсенала».