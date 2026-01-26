В 21-м туре испанской Примеры «Жирона» примет «Хетафе». Поединок состоится 26 января в 23:00 мск.

«Жирона» показала хороший отрезок сезона, выиграв 4 из 5 последних матчей чемпионата. Перед этой игрой хозяева обыграли «Мальорку», «Осасуну» и «Эспаньол». На данный момент у жирондинцев 24 очка на счету и 13-е место в турнирной таблице.

«Хетафе» набрал 21 очко и занимает 18-е место в зоне вылета. «Горожане» давно не выигрывали в Примере. В последних матчах клуб проиграл «Реал Сосьедаду» и «Валенсии».

Против «Жироны» «Хетафе» выиграл 3 из 5 матчей. Сегодня гостям очень нужна победа. Она позволит им покинуть зону вылета. Прервет ли «Хетафе» победную серию «Жироны»?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.07.

Котировки букмекеров: 2.22 на победу «Жироны», 2.90 на ничью, 3.90 на победу «Хетафе».

Прогноз ИИ: победа «Хетафе» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Жирона» — «Хетафе» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.