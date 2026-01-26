В 21-м туре испанской Примеры «Жирона» примет «Хетафе». Поединок состоится 26 января в 23:00 мск.
«Жирона» показала хороший отрезок сезона, выиграв 4 из 5 последних матчей чемпионата. Перед этой игрой хозяева обыграли «Мальорку», «Осасуну» и «Эспаньол». На данный момент у жирондинцев 24 очка на счету и 13-е место в турнирной таблице.
«Хетафе» набрал 21 очко и занимает 18-е место в зоне вылета. «Горожане» давно не выигрывали в Примере. В последних матчах клуб проиграл «Реал Сосьедаду» и «Валенсии».
Против «Жироны» «Хетафе» выиграл 3 из 5 матчей. Сегодня гостям очень нужна победа. Она позволит им покинуть зону вылета. Прервет ли «Хетафе» победную серию «Жироны»?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.07.
- Котировки букмекеров: 2.22 на победу «Жироны», 2.90 на ничью, 3.90 на победу «Хетафе».
- Прогноз ИИ: победа «Хетафе» со счетом 1:0.
Трансляция матча
