Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал ничью в матче 22-го тура Серии А против «Лечче» со счетом 0:0.

Маурицио Сарри globallookpress.com

«Наша команда сделала все возможное после тяжелой недели. Тактически я не могу предъявить никаких претензий, но в первом тайме мы слишком часто теряли мяч. Во второй половине игры мы стали меньше ошибаться, но нам не хватило точности в завершении атак. Это та проблема, которую мы активно работаем над решением», — цитирует слова Сарри Corriere dello Sport.

После 22 туров «Лацио» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 29 очков.