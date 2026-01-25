Завершились два матча 23-го тура английской Премьер-лиги.
В одной из встреч «Астон Вилла» на чужом поле обыграла «Ньюкасл» со счетом 2:0.
У «львов» голы записали на свой счет Эмилиано Буэндия на 19-й минуте и Олли Уоткинс на 88-й минуте.
Результат матча
НьюкаслНьюкасл-на-Тайне0:2Астон ВиллаБирмингем
0:1 Эмилиано Буэндия 19' 0:2 Олли Уоткинс 88'
Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер, Малик Тшау, Свен Ботман, Льюис Холл, Льюис Майли, Сандро Тонали (Джозеф Уиллок 84'), Харви Льюис Барнс, Жоэлинтон (Джейкоб Рэмси 48'), Йоан Висса (Ник Вольтемаде 62'), Энтони Гордон (Энтони Эланга 63')
Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Ян Матсен, Пау Торрес (Лука Динь 75'), Эзри Конса, Эмилиано Буэндия (Тайрон Мингс 75'), Юри Тилеманс (Ламаре Богард 74'), Амаду Онана (Виктор Линделёф 89'), Мэтти Кэш, Олли Уоткинс, Морган Роджерс, Джейдон Санчо (Леон Бэйли 59')
Жёлтые карточки: Жоэлинтон 27' — Лука Динь 79', Ян Матсен 90+2'
«Астон Вилла» после этого матча занимает 3-е место в таблице АПЛ с 46-ю очками в активе. «Ньюкасл» — на 9-й строчке с 33 баллами.
«Ноттингем Форест» обыграл «Брентфорд» со счетом 2:0.
В составе гостей голами отметились Игор Жезус на 12-й минуте и Тайво Авонийи на 79-й минуте.
«Ноттингем Форест» располагается на 17-й позиции в таблице АПЛ с 25-ю очками в активе, а «Брентфорд» — на 8-м месте с 33 баллами.