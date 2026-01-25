Завершились два матча 23-го тура английской Премьер-лиги.

Фрагмент матча «Ньюкасл» — «Астон Вилла» globallookpress.com

В одной из встреч «Астон Вилла» на чужом поле обыграла «Ньюкасл» со счетом 2:0.

У «львов» голы записали на свой счет Эмилиано Буэндия на 19-й минуте и Олли Уоткинс на 88-й минуте.

Результат матча Ньюкасл Ньюкасл-на-Тайне 0:2 Астон Вилла Бирмингем 0:1 Эмилиано Буэндия 19' 0:2 Олли Уоткинс 88' Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер, Малик Тшау, Свен Ботман, Льюис Холл, Льюис Майли, Сандро Тонали ( Джозеф Уиллок 84' ), Харви Льюис Барнс, Жоэлинтон ( Джейкоб Рэмси 48' ), Йоан Висса ( Ник Вольтемаде 62' ), Энтони Гордон ( Энтони Эланга 63' ) Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Ян Матсен, Пау Торрес ( Лука Динь 75' ), Эзри Конса, Эмилиано Буэндия ( Тайрон Мингс 75' ), Юри Тилеманс ( Ламаре Богард 74' ), Амаду Онана ( Виктор Линделёф 89' ), Мэтти Кэш, Олли Уоткинс, Морган Роджерс, Джейдон Санчо ( Леон Бэйли 59' ) Жёлтые карточки: Жоэлинтон 27' — Лука Динь 79', Ян Матсен 90+2'

Статистика матча 4 Удары в створ 8 4 Удары мимо 4 60 Владение мячом 40 6 Угловые удары 5 2 Офсайды 0 7 Фолы 12

«Астон Вилла» после этого матча занимает 3-е место в таблице АПЛ с 46-ю очками в активе. «Ньюкасл» — на 9-й строчке с 33 баллами.

«Ноттингем Форест» обыграл «Брентфорд» со счетом 2:0.

В составе гостей голами отметились Игор Жезус на 12-й минуте и Тайво Авонийи на 79-й минуте.

«Ноттингем Форест» располагается на 17-й позиции в таблице АПЛ с 25-ю очками в активе, а «Брентфорд» — на 8-м месте с 33 баллами.