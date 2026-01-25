Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр назвал причины побед своей команды в последних 2-х матчах английской Премьер-лиги.

Напомним, что в 22-м туре чемпионата Англии «красные дьяволы» обыграли «Манчестер Сити» (2:0), а в следующем поединке одолели «Арсенал» (3:2).

«Пришел Майкл (Каррик) и здорово с нами поработал. Он привнес свежую энергию, и команда по-настоящему оживилась. Очевидно, все, наверное, думали, что в двух тяжелых матчах (с "Сити" и "Арсеналом") мы не наберем много очков, но мы выиграли обе игры.

Очевидно, теперь, с возвращением игроков с Кубка Африки, наш состав расширился. Со скамейки запасных выходят такие игроки, как Матеус (Кунья), который, я уверен, не слишком доволен статусом запасного в последних двух матчах — я знаю, какой он, и что он хочет играть, — но я должен сказать, что он сыграл решающую роль в этих двух матчах. Он вышел на поле в матче с "Ман Сити" и изменил ход игры, многое изменил и сегодня. Это лишь показывает, какой у нас состав и насколько талантливы игроки атаки, которые могут выйти на поле и сделать разницу.

Болельщики заслужили это. Последние два года были для них тяжелыми, и такие результаты, как против "Ман Сити" и как сегодня — это то, чего они заслуживают», — сказал Магуайр Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед», после победы над «Арсеналом», занимает 4-е место в таблице АПЛ с 38-ю очками в активе. В следующем поединке «красные дьяволы» сыграют против «Фулхэма» 1-го февраля.