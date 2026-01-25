Главный тренер «Наполи» Антонио Конте подвел итог матча против «Ювентуса» (0:3).

Антонио Конте globallookpress.com

«Игра была равной до счета 0:1, после второго гола они играли более открыто. Поздравляю их, но также и свою команду. Я не могу винить этих ребят, они отдали все силы. Иногда вы просто выкладываетесь полностью. Не стоит плакать. Пусть кто-то отчаивается, если хочет. Мы будем бороться изо всех сил.

Осталось шестнадцать матчей, множество целей. Мы здесь, чтобы постараться сделать все, что в наших силах. Мы говорим о серьезно настроенных игроках, которые выкладываются полностью. Они предъявляют требования к своей игре, потому что, играя каждые три дня без тренировок, кто-то неизбежно получит травму. Этот год выдался невероятным, и лучше улыбнуться», — приводит слова Конте сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

«Ювентус» набрал 42 балла и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Серии А. «Наполи» с 43 очками идет третьей.