Главный тренер «Наполи» Антонио Конте подвел итог матча против «Ювентуса» (0:3).

Антонио Конте
Антонио Конте globallookpress.com

«Игра была равной до счета 0:1, после второго гола они играли более открыто.  Поздравляю их, но также и свою команду.  Я не могу винить этих ребят, они отдали все силы.  Иногда вы просто выкладываетесь полностью.  Не стоит плакать.  Пусть кто-то отчаивается, если хочет.  Мы будем бороться изо всех сил.

Осталось шестнадцать матчей, множество целей.  Мы здесь, чтобы постараться сделать все, что в наших силах.  Мы говорим о серьезно настроенных игроках, которые выкладываются полностью.  Они предъявляют требования к своей игре, потому что, играя каждые три дня без тренировок, кто-то неизбежно получит травму.  Этот год выдался невероятным, и лучше улыбнуться», — приводит слова Конте сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

«Ювентус» набрал 42 балла и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Серии А.  «Наполи» с 43 очками идет третьей.