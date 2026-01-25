Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о главном тренере «красных дьяволов» Майкле Каррике после победы команды над «Арсеналом» (3:2) в рамках 23-го тура АПЛ.

Рой Кин globallookpress.com

«Каррик по-прежнему не подходит для этой работы. Это глупо. Два отличных матча — любой может выиграть две игры.

Даже если они финишируют четвертыми, я все равно не буду уверен, что он подходит для этой должности. Абсолютно нет.

Им нужен более статусный и сильный тренер. Но шанс у него есть — и какой шанс. И знаете что — он им пользуется», — сказал Кин Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед», после победы над «Арсеналом», занимает 4-е место в таблице АПЛ с 38-ю очками в активе. В следующем поединке «манкунианцы» сыграют против «Фулхэма» 1-го февраля.