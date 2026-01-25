«Ювентус» и «Наполи» опубликовали стартовые составы на матч 22-го тура итальянской Серии А.

Расмус Хейлунн — нападающий «Наполи» globallookpress.com

«Ювентус»: Ди Грегорио, Калюлю, Келли, Камбьязо, Бремер, Локателли, Маккенни, Тюрам-Юльен, Дэвид, Йылдыз, Консейсау.

«Наполи»: Мерет, Буонджорно, Гутьеррес, Жесус, Ди Лоренцо, Спинаццола, Лоботка, Мактоминей, Вергара, Хейлунн, Элмас.

Матч между этими командами стартует сегодня, 25-го января в 20:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

После 21-го тура «Ювентус» занимает 6-е место в таблице Серии А с 39-ю очками в активе. «Наполи» — на 3-й позиции (43 балла).