Прошлогодний чемпион итальянской Серии А «Наполи» сообщил о переходе 22-летнего бразильского форварда Жиоване.

Ранее воспитанник «Коринтианса» выступал в составе «Вероны» с лета 2025 года. Всего в этом сезоне в чемпионате Италии Жиоване провел 23 матча, забил в них 3 мяча и отдал 4 голевые передачи.

Сумма трансферной сделки пока не сообщается, но известно, что контракт будет действовать до 2030 года.

Напомним, что ранее неаполитанцев атакующие футболисты Лоренцо Лукка и Давид Нерес, перешедшие в «Ноттингем Форест» и «Галатасарай».