25 января в Менхенгладбахе на «Боруссия-Парк» состоится матч 19-го тура Бундеслиги, в котором «Боруссия» будет принимать «Штутгарт». Начало игр в 17:30 мск.

«Штутгарт» приехал за победой. Именно она сегодня позволит команде удержаться в топ-5. Кроме того, в случае успеха «автозаводцы» могут подняться в зону Лиги чемпионов.

Для этого гости попытаются воспользоваться плохой домашней формой «Боруссии», которая за 9 матчей набрала только 9 очков и входит в число худших команд в рамках этой статистики. В первом круге «Штутгарт» выиграл 1:0. Увенчается ли сегодняшняя попытка успехом?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80.

Котировки букмекеров: 3.25 на победу «Боруссии», 3.60 на ничью, 2.17 на победу «Штутгарта».

Прогноз ИИ: «Штутгарт» одержит победу со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Боруссия» М — «Штутгарт» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.