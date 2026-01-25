25 января в Менхенгладбахе на «Боруссия-Парк» состоится матч 19-го тура Бундеслиги, в котором «Боруссия» будет принимать «Штутгарт». Начало игр в 17:30 мск.
«Штутгарт» приехал за победой. Именно она сегодня позволит команде удержаться в топ-5. Кроме того, в случае успеха «автозаводцы» могут подняться в зону Лиги чемпионов.
Для этого гости попытаются воспользоваться плохой домашней формой «Боруссии», которая за 9 матчей набрала только 9 очков и входит в число худших команд в рамках этой статистики. В первом круге «Штутгарт» выиграл 1:0. Увенчается ли сегодняшняя попытка успехом?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80.
- Котировки букмекеров: 3.25 на победу «Боруссии», 3.60 на ничью, 2.17 на победу «Штутгарта».
- Прогноз ИИ: «Штутгарт» одержит победу со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Боруссия» М — «Штутгарт» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.