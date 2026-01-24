Тренеры «Ювентуса» и «Наполи» — Лучано Спаллетти и Антонио Конте — не стали общаться с журналистами в пятницу перед предстоящим матчем Серии А в воскресенье, 25 января.

Лучано Спаллетти globallookpress.com

Конте выразил недовольство ничьей в матче с «Копенгагеном» (1:1) в Лиге чемпионов, что заставило его сосредоточиться на тренировках и проигнорировать представителей СМИ. Пресс-конференция Спаллетти в Турине была отменена всего за два часа до запланированного времени.

Стоит отметить, что это не первый раз в текущем сезоне, когда оба тренера отменяют свои встречи с прессой. Матч между «Ювентусом» и «Наполи», который состоится в воскресенье, имеет особое значение, так как обе команды борются за высокие места в турнирной таблице Серии А.