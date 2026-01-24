В 22-м туре итальянской Серии А состоится очный поединок между «Лечче» и «Лацио». Команды сыграют 24 января в 22:45 мск.

«Лечче» прошел непростой период сезона. Команда потерпела 4 подряд поражения, уступив «Роме», «Интеру», «Парме» и «Милану». Сегодня в гостях будет «Лацио», с которым у «салентийцев» непростые отношения. В 5 играх они потерпели 3 поражения.

«Лацио» после домашнего фиаско в матче с «Комо» (0:3) намерен реабилитироваться. «Римляне» понимают, что для этого у них есть все шансы. Если сегодня они снова наберут очки, то продлят свою беспроигрышную серию на выезде до четырех матчей.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.

Коэффициенты букмекеров: 4.60 на победу «Лечче», 3.00 на ничью, 2.00 на победу «Лацио».

Прогноз ИИ: матч завершится нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лечче» — «Лацио» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.