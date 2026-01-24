В 22-м туре итальянской Серии А состоится очный поединок между «Лечче» и «Лацио». Команды сыграют 24 января в 22:45 мск.
«Лечче» прошел непростой период сезона. Команда потерпела 4 подряд поражения, уступив «Роме», «Интеру», «Парме» и «Милану». Сегодня в гостях будет «Лацио», с которым у «салентийцев» непростые отношения. В 5 играх они потерпели 3 поражения.
«Лацио» после домашнего фиаско в матче с «Комо» (0:3) намерен реабилитироваться. «Римляне» понимают, что для этого у них есть все шансы. Если сегодня они снова наберут очки, то продлят свою беспроигрышную серию на выезде до четырех матчей.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.
- Коэффициенты букмекеров: 4.60 на победу «Лечче», 3.00 на ничью, 2.00 на победу «Лацио».
- Прогноз ИИ: матч завершится нулевой ничьей.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лечче» — «Лацио» смотрите на LiveCup.Run.
