Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик высказался об уходе полузащитника Каземиро из команды по окончании сезона.

Майкл Каррик globallookpress.com

«Объявление по Каземиро было сделано для ясности. Решение было принято ещё до моего прихода, это не просто спонтанное решение. Личность и характер Каземиро отражает его игра на прошлой неделе, а также его психологическое состояние, то, насколько для него важно быть здесь и достойно завершить сезон. Я уже поговорил с ним об этом, он очень хочет хорошо выступить и достойно закончить сезон. У меня нет никаких сомнений в его способностях», — приводит слова Каррика Manchester Evening News.

Напомним, что бразилец пополнил состав «Манчестер Юнайтед» в 2022-м году. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «манкунианцев» 20 матчей в рамках АПЛ, забил 4 гола и сделал голевую передачу.