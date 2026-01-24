В матче 19-го тура чемпионата Бундеслиги «Байер» на «Бай-Арене» примет бременский «Вердер». Игра состоится 24 января в 17:30 мск.

«Байер» проиграл две последних встречи в Бундеслиге. Теперь леверкузенцам нужно быть аккуратнее, поскольку еще одно поражение может привести к потере 6-й позиции.

Однако сможет ли «Вердер», который без побед уже 7 туров, доставить проблем мотивированному «Байеру»? Согласно последним результатам очных встреч в чемпионате, «Вердер» не проигрывает «Байеру» 3 поединка, имея одну победу. Возможно, что хозяевам все-таки нужно немного опасаться.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Коэффициенты букмекеров: 1.57 на победу «Байера», 4.50 на ничью, 5.40 на победу «Вердера».

Прогноз ИИ: «Байер» одержит победу со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Байер» — «Вердер» смотрите на LiveCup.Run.

