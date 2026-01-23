Центральный полузащитник Дуглас Луис, принадлежащий «Ювентусу», но играющий на правах аренды за «Ноттингем Форест», в зимнее трансферное окно может перейти в новую команду.

Дуглас Луис globallookpress.com

По данным известного журналиста Николо Скира, интерес к 27-летнему опорнику сейчас проявляют английские «Челси» и «Астон Вилла», а также бразильский «Васко да Гама» и нидерландский «Аякс».

«Ювентус» готов продать Дугласа Луиса за € 28,5 млн в виде полноценного трансфера или отдать в аренду с правом обязательного выкупа.

В этом сезоне бразилец сыграл за «лесников» 8 матчей в АПЛ.