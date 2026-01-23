«Сельта» одержала минимальную победу над «Лиллем» в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы — 2:1.

Уиллиот Сведберг globallookpress.com

Уиллиот Сведберг вывел вперед хозяев уже на первой минуте. «Кельты» играли в меньшинстве с 29-й минуты после удаления Уго Сотело.

Карл Старфельт удвоил преимущество «Сельты» на 69-й минуте. Оливье Жиру на 87-й минуте сократил отставание в счете, но на большее не хватило «догов».

«Сельта» набрала 12 очков и поднялась на 13-е место в общей таблице, «Лилль» опустился на 21-ю строчку с 9 баллами в активе.