ПСЖ в матче 19-го тура Лиги 1 сыграет в гостях у «Осера». Встреча состоится 23 января в 22:00 мск.
После 4 побед подряд ПСЖ все еще отстает от «Ланса» в борьбе за лидерство. Разрыв теперь составляет один пункт, поэтому «парижанам» нужно победить, чтобы иметь шансы обойти оппонента.
«Осер» находится в зоне вылета. Клуб проиграл 3 матча подряд и 12 из 18 сыгранных в этом сезоне. Таким образом, ПСЖ не имеет права на ошибку. Особенно если учесть, что чемпион Франции проиграл на неделе в Лиге чемпионов.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.
- Котировки букмекеров: 8.80 на победу «Осера», 5.40 на ничью, 1.33 на победу ПСЖ.
- Прогноз ИИ: «Осер» добьется результативной ничьи со счетом 2:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Осер» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.