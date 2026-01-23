ПСЖ в матче 19-го тура Лиги 1 сыграет в гостях у «Осера». Встреча состоится 23 января в 22:00 мск.

После 4 побед подряд ПСЖ все еще отстает от «Ланса» в борьбе за лидерство. Разрыв теперь составляет один пункт, поэтому «парижанам» нужно победить, чтобы иметь шансы обойти оппонента.

«Осер» находится в зоне вылета. Клуб проиграл 3 матча подряд и 12 из 18 сыгранных в этом сезоне. Таким образом, ПСЖ не имеет права на ошибку. Особенно если учесть, что чемпион Франции проиграл на неделе в Лиге чемпионов.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.

Котировки букмекеров: 8.80 на победу «Осера», 5.40 на ничью, 1.33 на победу ПСЖ.

Прогноз ИИ: «Осер» добьется результативной ничьи со счетом 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Осер» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run.

Прямую трансляцию матча «Осер» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run.

