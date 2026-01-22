«Фрайбург» примет «Маккамби» Т-А в матче 7-го тура Лиги Европы. Событие состоится 22 января на стадионе «Европа-Парк», начало в 20:45 мск.
«Фрайбург» имеет 14 очков и занимает 5-е место в таблице. Клуб имеет все шансы на проход в плей-офф, а победа сегодня позволит хозяевам практически обеспечить себе еврокубковую весну.
Сегодня против «Фрайбурга» сыграет худшая оборона турнира, пропустившая 18 мячей. Хозяева не слишком многословны в плане реализации, у них всего 9 забитых. Однако в таком поединке у них наверняка должно быть много возможностей. Воспользуются ли они слабостями соперника?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.
- Коэффициенты букмекеров: 1.25 на победу «Фрайбурга», 6.40 на ничью, 11.0 на победу «Маккаби».
- Прогноз искусственного интеллекта: победа «Фрайбурга» со счетом 3:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Фрайбург» — «Маккаби» Т-А смотрите на LiveCup.Run.
