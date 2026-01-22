Матч 7-го тура Лиги Европы между «Сельтой» и «Лиллем» состоится 22 января в Виго на стадионе «Балайдос». Начало в 23:00 мск.
«Сельта» и «Лилль» имеют по 9 очков. Обе команды могут потерять место в зоне плей-офф, если сегодня потерпят поражение. При этом «Сельта» проиграла два последних матча, уступив «Болонье» и «Лудогорцу». «Лилль» в прошлом туре потерпел поражение от «Янг Бойз».
Таким образом, матч имеет важное значение как для хозяев, так и для гостей. Интересно, что ни одна из команд ни разу не сыграла вничью. Будет ли первая мировая или соперники выявят победителя?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.45.
- Коэффициенты букмекеров: 2.38 на победу «Сельты», 3.30 на ничью, 3.05 на победу «Лилля».
- Прогноз ИИ: «Сельта» выиграет матч со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Сельта» — «Лилль» смотрите на LiveCup.Run.
