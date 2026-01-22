В матче 7-го тура Лиги Европы «Болонья» примет «Селтик» на «Ренато Даль'Ара». Игра состоится 22 января в 20:45 мск.

«Болонья» имеет шансы на попадание в топ-8 и за два тура до конца этапа лиги команда отстает от 8-й строчки на 2 пункта. Перед этим поединком «борзые» победили «Сельту» и «Зальцбург», а беспроигрышная серия хозяев в турнире составляет 5 поединков.

«Селтик» проиграл «Роме» и теперь находится в зоне риска. В случае даже ничьи гости могут потерять место в зоне плей-офф и оказаться под угрозой вылета из турнира. Удастся ли «Селтику» набрать нужные 3 балла? В гостях клуб имеет только 4 пункта за 3 выезда.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80.

Букмекеры дают 1.72 на победу «Болоньи», 4.70 — на победу «Селтика» и 3.90 — на ничью.

Искусственный интеллект считает, что матч завершится нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Болонья» — «Селтик» смотрите на LiveCup.Run.

