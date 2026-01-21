Президент Федерации футбола Сенегала Абдулайе Фаль заявил, что ожидает официального обращения от России с предложением провести товарищеский матч между национальными командами.

Сборная Сенегала по футболу globallookpress.com

«В этом году у нас запланирован матч со сборной США 21 мая, но что касается других окон ФИФА, то мы свободны и можем сыграть со сборной России. Если российская сторона отправит нам официальное письмо с предложением сыграть, то мы обязательно дадим ответ на него. Для нас не проблема провести игру в России, но всё будет зависеть от условий, которые мы должны рассмотреть. Мы готовы сыграть этот товарищеский матч», — приводит слова Фаля Sport24.

18 января сборная Сенегала одержала вторую в своей истории победу на Кубке африканских наций, обыграв в финале Марокко со счетом 1:0. Ранее команда уже выигрывала этот турнир в 2021 году. Марокко же дважды уступало в финалах и имеет только один чемпионский титул, завоёванный в 1976 году.