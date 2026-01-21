Экс-полузащитник Александр Самедов высказался о возможном товарищеском матче между сборными России и Сенегала.

«Сенегал готов сыграть с Россией? Такую встречу сто процентов нужно организовывать и проводить. Все люди хотели бы и считают, что такую встречу нужно провести. Это очень сильный соперник, конечно, стоит! Сборная выигрывает турнир на своем континенте — очевидно, что в перспективе эта сборная может стать одним из самых сильных соперников для сборной России. Сыграв с сильным соперником, мы сможем проверить свои силы и получить огромный опыт», — цитирует Самедова «Советский спорт».

18 января сборная Сенегала одержала вторую в своей истории победу на Кубке африканских наций, обыграв в финале Марокко со счетом 1:0. Ранее команда уже выигрывала этот турнир в 2021 году. Марокко же дважды уступало в финалах и имеет только один чемпионский титул, завоёванный в 1976 году.