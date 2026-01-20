Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен желает покинуть российский клуб, об этом сообщает журналист Эксосэт Кейес в соцсетях.

Гаэтан Перрен globallookpress.com

По информации источника, «Осер» остается главным претендентом на подписание 29-летнего футболиста, который хочет вернуться во французскую команду. Отмечается, что обе стороны уже достигли соглашения о переходе. На текущий момент необходимо провести переговоры с «Краснодаром», чтобы убедить его отпустить Перрена.

Французский полузащитник перешел в «Краснодар» из «Осера» летом 2025 года.

В текущем сезоне Перрен принял участие в 20 матчах во всех турнирах за «быков», в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.