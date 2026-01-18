Наставник «Кальяри» Фабио Пизакане подвел итоги матча 21-го тура Серии А, в котором сардинцы переиграли дома «Ювентус» (1:0).

Фабио Пизакане globallookpress.com

«Несомненно, мы чувствуем удовлетворение, так как команда играла организованно, с духом и самопожертвованием. Мы заслужили победу над сильным соперником, но это лишь подтвердило, что когда нам чего-то не хватает в отдельных матчах — это часть процесса обучения. Я рад, что команда выполняет мои требования, и парни сегодня вечером были героями.

Каждый сыграл очень хорошо, дал сильный ответ, и сейчас, я надеюсь, они могут осознать, на что способны, повысив свою самооценку.

Мы хотели заявить о себе сегодня, даже против такого грозного соперника. Гаэтано впечатлил меня прежде всего своей работой без мяча, так как это может дать нам дополнительную опцию в атаке. Мы уже пробовали это в качестве замены в матче с "Болоньей", потому что я вижу его именно в этой зоне, и он заслужил такую игру.

Если вспомнить стартовый состав, который играл в Генуе, в основном это были очень молодые игроки, и в том матче нам не хватало опытных лидеров. Мне необходимо понимать, когда нужно подталкивать молодых футболистов, а когда давать им время на развитие.

Я очень счастлив, что подарил нашим болельщикам эту радость. Я благодарю их день за днем за поддержку и терпение, за то, что ждали победы», — цитирует Пизакане Sky Sport.

Этот успех позволил «Кальяри» подняться на 13-е место в таблице Серии А с 22 очками.