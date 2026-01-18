Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль ответил на вопрос о будущем в команде вратаря Мануэля Нойера.

Мануэль Нойер
Мануэль Нойер globallookpress.com

«Ману исполнится 40 в марте.  То, как Ману играет сейчас — это мировой класс.  Мы сядем, поговорим и обсудим это с ним.  В какой-то момент тело перестает быть готовым к профессиональному футболу, но с Ману это пока не так.

Мы спокойны.  Ближе к концу сезона, в апреле-мае, мы поговорим и посмотрим, как все сложится.  Сейчас он выступает невероятно хорошо», — приводит слова Эберля Mia San Mia.

В текущем сезоне Бундеслиги 39-летний Нойер провел 15 матчей, в которых пять раз смог сохранить ворота в неприкосновенности.  Его контракт рассчитан до конца текущего сезона.