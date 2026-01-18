«Милан» и «Лечче» опубликовали стартовые составы на матч 21-го тура итальянской Серии А.

Кристиан Пулишич — игрок «Милана» globallookpress.com

«Милан»: Маньян, Томори, Габбия, Де Винтер, Салемакерс, Риччи, Яшари, Рабьо, Эступинан, Пулишич, Леау.

«Лечче»: Фальконе, Ндаба, Сиеберт, Тиагу Габриэль, Галло, Гандельман, Рамадани, Кулибали, Соттиль, Стулич, Пьеротти.

Матч между этими командами стартует сегодня, 18-го ноября в 22:45 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 20-и туров «Милан» занимает 2-е место в таблице Серии А с 43 очками в активе. «Лечче» — на 17-й строчке с 17-ю баллами.