18 января в Виго состоится матч 20-го тура Примеры между «Сельтой» и «Райо Вальекано». Старт игры в 20:30 мск.
«Сельта» при определенных условиях может выйти на 6-е место. Сегодня для нее победа будет приоритетным результатом. Команда находится в хорошей форме, выиграв 4 матча из 5 последних в турнире.
«Райо Вальекано», который в прошлом туре получил порцию уверенности, одолев «Мальорку», жаждет продолжение удачной полосы. Клуб вполне может доставить «кельтам» проблем, учитывая, что в 2 из 3 очных матчей в Примере «пчелы» вышли победителями.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.93.
- Букмекеры предлагают 1.89 на победу «Сельты», 4.40 на победу «Райо Вальекано», за 3.45 можно поставить на ничью.
- Искусственный интеллект предсказал победу «Райо Вальекано» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Сельта» — «Райо Вальекано» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.