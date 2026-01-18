18 января в Виго состоится матч 20-го тура Примеры между «Сельтой» и «Райо Вальекано». Старт игры в 20:30 мск.

«Сельта» при определенных условиях может выйти на 6-е место. Сегодня для нее победа будет приоритетным результатом. Команда находится в хорошей форме, выиграв 4 матча из 5 последних в турнире.

«Райо Вальекано», который в прошлом туре получил порцию уверенности, одолев «Мальорку», жаждет продолжение удачной полосы. Клуб вполне может доставить «кельтам» проблем, учитывая, что в 2 из 3 очных матчей в Примере «пчелы» вышли победителями.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.93.

Букмекеры предлагают 1.89 на победу «Сельты», 4.40 на победу «Райо Вальекано», за 3.45 можно поставить на ничью.

Искусственный интеллект предсказал победу «Райо Вальекано» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Сельта» — «Райо Вальекано» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.