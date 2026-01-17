В матче 18-го тура немецкой Бундеслиги «Вердер» и «Айнтрахт» сыграли вничью 3:3.
На точные удары Арно Калимуэндо Муинги, Ннамди Коллинза и Ансгара Кнауффа хозяева ответили забитыми мячами Джастина Гидеона, Йенса Стаге и Йована Милошевича.
Результат матча
ВердерБремен3:2Айнтрахт ФФранкфурт
0:1 Арно Калимуэндо 1' 1:1 Джастин Нджинма 29' 1:2 Ннамди Коллинз 56' 2:2 Йенс Стаге 78' 3:2 Йован Милошевич 80'
Вердер: Мио Бакхаус, Амос Пипер, Марко Фридль, Юкинари Сугавара, Исаак Шмидт (Йован Милошевич 65'), Сенне Линен, Йенс Стаге, Романо Шмид, Марко Грюлль (Самюэль Мбангуля 76'), Карим Кулибали, Джастин Нджинма
Айнтрахт Ф: Кауан Сантос, Натаниэль Браун, Расмус Кристенсен (Ансгар Кнауфф 52'), Артур Теате, Робин Кох, Ннамди Коллинз, Рицу Доан, Эйе Скири, Махмуд Дахуд (Джан Узун 65'), Арно Калимуэндо, Фарес Шаиби (Эмиль Хойлунд 83')
Жёлтые карточки: Романо Шмид 52' — Артур Теате 66', Рицу Доан 78'
По итогам матча «Вердер» смог набрать 18 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Айнтрахт» с 27 баллами остался седьмым.