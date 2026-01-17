В матче 18-го тура немецкой Бундеслиги «Вердер» и «Айнтрахт» сыграли вничью 3:3.

На точные удары Арно Калимуэндо Муинги, Ннамди Коллинза и Ансгара Кнауффа хозяева ответили забитыми мячами Джастина Гидеона, Йенса Стаге и Йована Милошевича.

Результат матча

Вердер Бремен 3:2 Айнтрахт Ф Франкфурт

0:1 Арно Калимуэндо 1' 1:1 Джастин Нджинма 29' 1:2 Ннамди Коллинз 56' 2:2 Йенс Стаге 78' 3:2 Йован Милошевич 80'

Вердер: Мио Бакхаус, Амос Пипер, Марко Фридль, Юкинари Сугавара, Исаак Шмидт ( Йован Милошевич 65' ), Сенне Линен, Йенс Стаге, Романо Шмид, Марко Грюлль ( Самюэль Мбангуля 76' ), Карим Кулибали, Джастин Нджинма

Айнтрахт Ф: Кауан Сантос, Натаниэль Браун, Расмус Кристенсен ( Ансгар Кнауфф 52' ), Артур Теате, Робин Кох, Ннамди Коллинз, Рицу Доан, Эйе Скири, Махмуд Дахуд ( Джан Узун 65' ), Арно Калимуэндо, Фарес Шаиби ( Эмиль Хойлунд 83' )

Жёлтые карточки: Романо Шмид 52' — Артур Теате 66', Рицу Доан 78'