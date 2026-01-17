В матче 21-го тура Серии А «Удинезе» примет миланский «Интер». Встреча пройдет 17 января на стадионе «Фриули», начало в 17:00 мск.

Победив в прошлом туре «Лечче», «Интер» оторвался от «Милана» на 3 очка и теперь более комфортно себя чувствует на первой позиции. «Нерадзурри» находятся в хорошей форме, поскольку выиграли 4 матча из 5 последних.

«Удинезе», который не проигрывает уже 2 тура, в прошлый раз сумел найти ключ к обороне «Интера» и по итогу выиграл 2:1. Это было на старте сезона в Милане. Тем не менее такое случается редко и сейчас миланцы могут отомстить за прошлые обиды. Удастся ли хозяевам извлечь выгоду и в этот раз?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.18.

Букмекеры считают, что «Удинезе» имеет мало шансов против «Интера», котировки составляют 7.00 и 1.44.

Искусственный интеллект предсказал победу «Интера» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Удинезе» — «Интер» смотрите на LiveCup.Run.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.