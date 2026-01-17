«Сандерленд» в домашнем матче смог обыграть «Кристал Пэлас» в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги со счетом 2:1.
Счет в матче открыл полузащитник «орлов» Йереми Пино на 30-й минуте. На 33-й минуте Энцо Ле Фе сравнял счет, а Брайан Бробби на 71-й минуте смог забить победный гол.
Результат матча
СандерлендСандерленд2:1Кристал ПэласЛондон
0:1 Ереми Пино 30' 1:1 Энцо Ле Фе 33' 2:1 Брайан Бробби 71'
Сандерленд: Робин Руфс, Трай Хам, Норди Мукиэле, Дэниел Баллард, Омар Альдерете, Рейнилду Мандава, Энцо Ле Фе, Гранит Джака, Ноа Садики, Ромейн Мандл (Деннис Киркин 88'), Брайан Бробби (Натан Морайа-Уэлш 84')
Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Тайрик Митчелл, Максанс Лакруа, Крис Ричардс, Бреннан Джонсон, Адам Уортон, Уилл Хьюз, Джастин Девенни, Хефферсон Лерма, Жан-Филипп Матета, Ереми Пино
Жёлтые карточки: Трай Хам 48', Норди Мукиэле 63', Омар Альдерете 66' — Крис Ричардс 17', Адам Уортон 36', Тайрик Митчелл 63'
«Сандерленд» поднялся на девятую строчку в АПЛ, набрав 33 балла. «Брентфорд» остался на седьмой строчке с 33 очками после 22 игр.