«Сандерленд» в домашнем матче смог обыграть «Кристал Пэлас» в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги со счетом 2:1.

Энцо Ле Фе
Энцо Ле Фе

Счет в матче открыл полузащитник «орлов» Йереми Пино на 30-й минуте.  На 33-й минуте Энцо Ле Фе сравнял счет, а Брайан Бробби на 71-й минуте смог забить победный гол.

СандерлендСандерлендСандерленд2:1Кристал ПэласКристал ПэласЛондон
0:1 Ереми Пино 30' 1:1 Энцо Ле Фе 33' 2:1 Брайан Бробби 71'
Сандерленд:  Робин Руфс,  Трай Хам,  Норди Мукиэле,  Дэниел Баллард,  Омар Альдерете,  Рейнилду Мандава,  Энцо Ле Фе,  Гранит Джака,  Ноа Садики,  Ромейн Мандл (Деннис Киркин 88'),  Брайан Бробби (Натан Морайа-Уэлш 84')
Кристал Пэлас:  Дин Хендерсон,  Тайрик Митчелл,  Максанс Лакруа,  Крис Ричардс,  Бреннан Джонсон,  Адам Уортон,  Уилл Хьюз,  Джастин Девенни,  Хефферсон Лерма,  Жан-Филипп Матета,  Ереми Пино
Жёлтые карточки:  Трай Хам 48',  Норди Мукиэле 63',  Омар Альдерете 66'  —  Крис Ричардс 17',  Адам Уортон 36',  Тайрик Митчелл 63'

«Сандерленд» поднялся на девятую строчку в АПЛ, набрав 33 балла.  «Брентфорд» остался на седьмой строчке с 33 очками после 22 игр.