«Мальорка» одержала победу над «Атлетиком» (3:2) в матче 20-го тура испанской Примеры.
В составе хозяев хет-трик оформил Ведат Мурики, отличившись на 5-й, 42-й и 69-й минутах встречи.
У «Атлетика» голы записали на свой счет Унаи Гомес на 8-й минуте и Нико Уильямс на 45-й минуте.
Результат матча
МальоркаПальма-де-Мальорка3:2АтлетикБильбао
1:0 Ведат Мурики 5' 1:1 Унаи Гомес 8' 2:1 Ведат Мурики 42' 2:2 Нико Уильямс 45' 3:2 Ведат Мурики 69' пен.
Мальорка: Лео Роман, Матеу Морей, Мартин Вальент, Мараш Кумбула, Антонио Латорре (Хоан Мохика 83'), Омар Маскарель, Саму Кошта, Серхи Дардер (Хавьер Льябрес 90'), Матео Джозеф (Антонио Санчес 73'), Ведат Мурики, Jan Virgili (Пабло Торре 84')
Атлетик: Унай Симон, Юри Берчиче, Айтор Паредес, Даниэль Вивиан, Хесус Аресо, Унаи Гомес (Ойан Сансет 59'), Микель Хаурегисар, Иньиго Руис де Галарета (Андони Горосабель 77'), Горка Гурусета, Нико Уильямс (Роберт Наварро 72'), Алехандро Беренгер (Иньяки Уильямс 59')
Жёлтые карточки: Мараш Кумбула 18' — Даниэль Вивиан 40', Хесус Аресо 45+5', Горка Гурусета 45+6', Иньиго Руис де Галарета 45+6', Адама Буаро 72'
Красные карточки: Горка Гурусета 71' (Атлетик), Унаи Гомес 72' (Атлетик), Иньиго Лекуэ 72' (Атлетик)
После этого матча «Мальорка» занимает 13-е место в таблице Примеры с 21-м очком в активе. «Атлетик» располагается на 8-й позиции с 24 баллами.