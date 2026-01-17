После этого матча «Мальорка» занимает 13-е место в таблице Примеры с 21-м очком в активе. «Атлетик» располагается на 8-й позиции с 24 баллами.

У «Атлетика» голы записали на свой счет Унаи Гомес на 8-й минуте и Нико Уильямс на 45-й минуте.

В составе хозяев хет-трик оформил Ведат Мурики , отличившись на 5-й, 42-й и 69-й минутах встречи.

«Мальорка» одержала победу над «Атлетиком» (3:2) в матче 20-го тура испанской Примеры.

2.00

Прогнозы•Завтра 23:00 «Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз и ставка «Барселона» упрочит лидирующие позиции

Футбол•Сегодня 18:12 «Реал Мадрид» — «Леванте»: онлайн, прямая трансляция матча Примеры

Футбол•Сегодня 14:56 Алонсо и «Реал» казались идеальным союзом. Но что на самом деле нужно, чтобы управлять элитой?

Футбол•Вчера 18:21 Несовместимые миры: почему «Реал» — худший вариант для Юргена Клоппа

Футбол•Вчера 14:52 Реформатор или вредитель? Почему идеи Венгера могут убить футбол

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 18:50 Дело Мудрика: есть ли шанс, что вингер еще сыграет за «Челси»?

Футбол•Сегодня 11:00 Улетел, но не обещал вернуться: почему Тикнизяну нельзя назад в РПЛ

Футбол•Сегодня 07:57 Гонка с «Торино»: «Динамо» опережает итальянский клуб в борьбе за Рикардо

Футбол•Вчера 16:25 Английский соблазн: спад «ПСЖ» вызывает вопросы о будущем Луиса Энрике

Футбол•Вчера 12:19 Грандам пора действовать: дуэт из «Лейпцига» и еще пять игроков, которые легко усилят любой топ-клуб

Выбор читателей

Футбол•11/01/2026 12:44 Возрожденная «Барселона» против уставшего «Реала»: превью финала Суперкубка Испании

Футбол•11/01/2026 21:00 Галя, у нас отмена: «Зенит» сумел продать Жерсона обратно в Бразилию

Футбол•12/01/2026 23:20 Рок-н-ролл так и не заиграл: пять очевидных причин, почему «Реал» расстался с Алонсо

Футбол•13/01/2026 11:18 Десятая жертва Переса: почему увольнение Алонсо лишь маскирует системный кризис «Реала»

Футбол•09/01/2026 21:15 Слишком мало и слишком поздно: трансфер Семеньо и охота за Гехи не спасут надежды «Ман Сити» на титул

Самое интересное

Прочие•27/11/2025 12:19 Виват, Императрица! Елизавета Туктамышева завершила карьеру

Футбол•27/11/2025 10:20 Главный триумф. Абидаль, Гутьеррес, Роббен и еще четыре игрока, победивших болезнь

Игры•26/11/2025 19:49 FC 26: насколько оправданы жесткие оценки футсима?

Футбол•26/11/2025 14:31 «Он не будет копировать Пепа». Почему Компани — идеальный кандидат на пост тренера «Ман Сити»